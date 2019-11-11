شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السلة تصل القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منتخبات كرة السلة إلى القاهرة قادمة من أوغندا بعد التتويج بلقب البطولة العربية على مستوى الرجال، والسيدات، والناشئين تحت 18 سنة.

وكان فى استقبال البعثة مجدى أبو فريخة رئيس اتحد كرة السلة، ومحمد كردى مساعد وزير الرياضة، ووائل لطفى مدير المنتخبات، ورحاب الغنام الشرفة على منتخبات 3X 3.

وحق منتخب الرجال الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12 بينما توج منتخب السيدات بالفوز على مالى 15/18 ، أما منتخب الناشئين فحصد اللقب بالتغلب على مالى 13/14

وحققت المنتخب المصرى الثلاثية لأول مرة ، حيث حصد ثلاثة ألقاب من أصل 4 بالبطولة ، فكان من المقرر أن ينافس منتخب الناشئات تحت 18 سنة، إلا أنه ودع البطولة مبكرا.

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حصدت ثريا محمد لاعبة السيدات على جائزة أفضل لاعبة ومسجلة نقاط فى البطولة، بينما حصل يوسف رفعت على جائزة أفضل لاعب فى منافسات الناشئين، وميدو طه أفضل لاعب فى منافسات الرجال.

وشاركت مصر فى البطولة بقائمة ضمت كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على على مستوى السيدات، وإنجى صلاح، وحنين أحمد، وآية حافظ، وسلمى هشام فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.

وفى منتخب الرجال يشارك محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم، أما الناشئين فيشارك يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد.



منتخبات السلة فى المطار



وائل لطفى مع هيثم عيد و محمد سمير