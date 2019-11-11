الامارات | بالفيديو.. توضيحات من "هيئة الرياضة" بشأن مشاركة اللاعبين المقيمين في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. توضيحات من "هيئة الرياضة" بشأن مشاركة اللاعبين المقيمين في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت ورشة العمل الخاصة بتقييم قرار مشاركة اللاعبين المقيمين في المسابقات الرياضية المحلية التي نظمتها الهيئة بمقرها في دبي اليوم الإثنين، باستمرار التجربة بشكلها الحالي لموسمين مقبلين، على أن يتم إجراء تقييم شامل للتجربة بعد انتهاء هذه المدة، علماً أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد في عام 2018، القانون الاتحادي بشأن مشاركة أربع فئات في المسابقات الرياضية المحلية؛ هي أبناء المواطنات، وحاملو جواز الدولة، ومواليد الدولة، إضافة إلى المقيمين من مختلف الجنسيات في النشاط الرياضي.

وكشف شريف العوضي رئيس اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لدراسة تقييم مشاركة اللاعبين المقيمين، أن الورشة ناقشت المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق القرار بالشكل الأمثل، مؤكداً أن هناك اجماعاً كاملاً من قبل الاتحادات الرياضية بضرورة الوصول الى الضوابط المثلى التي تحكم عملية مشاركة اللاعب المقيم بما فيها المدة الخاصة بإقامته في الدولة، بما يسمح بتسجيله ضمن فئة اللاعب المقيم تحت 18 سنة وفوق الـ18 سنة، لافتاً الى أنه سيتم خلال أسبوعين رفع توصيات كاملة في هذا الخصوص لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية.

وقال العوضي في تصريحات صحافية "الورشة التي عقدت اليوم بمقر الهيئة في دبي أوصت باستمرار تجربة مشاركة اللاعب المقيم بوضعها الحالي، مع إمكانية تقييم شامل للتجربة في أعقاب الاستماع لمختلف الآراء من قبل الاتحادات الرياضية المعنية، سواء الجماعية أو الفردية بتطبيق هذا القرار".

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وأضاف "تم الاتفاق أيضاً على أهمية منح الفرصة الكافية لجميع الاتحادات الرياضية من أجل تقييم تطبيق هذا القرار من الجوانب كافة".

وشدّد شريف العوضي على أن هناك اتفاقاً كاملاً من قبل اللجنة المعنية بدراسة القرار والاتحادات الرياضية بضرورة تفعيل هذا القرار والاستفادة منه بالشكل المطلوب من جميع الجوانب، سواء الاجتماعية والرياضية وغيرها.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات عدة في الأوساط الرياضية بضرورة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعب المقيم، خصوصاً بعد إلغاء شرط الإقامة في الدولة لمدة ثلاث سنوات.

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