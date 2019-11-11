النعيمة: أوراوا منظم ولست خائفاً على الهلال السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

أكد صالح النعيمة -لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق- أن الزعيم بمقدوره تحقيق لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، مشيرًا إلى أنه لا يخشى على الهلال مواجهة أوراوا على الأراضي اليابانية.



وفي تصريحات تلفزيوينة، قال النعيمة: “هذه هي بيئة الهلال، جميع رؤساء النادي يكرمون لاعبيهم، ليس غريبًا أن يتم اختياري للدخول بكأس دوري أبطال آسيا”.

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وأضاف: “الهلال قدم مباراة جيدة للغاية وحقق نتيجة مميزة ومطمئنة تجعله يدخل لقاء الإياب بتركيز كبير”.

وواصل: “توقعت مشاهدة أوراوا بشكل أقوى وأفضل مما سمعنا عنه، الخصم كان منظمًا دفاعيًا، لكن هجوميًا وجد صعوبة أمام مدافعي الهلال، وكان من المفترض أن ينهي الزعيم مباراته بـ 3 أهداف على الأقل”.

وأتم النعيمة، قائلًا: “لست خائفًا على الهلال في اليابان، إذا حضر الفريق بكامل جاهزيته من جميع النواحي ولعب بروح قتالية وتركيز كبير، فإن الهلال سيحقق النتيجة المنتظرة، أتوقع حصد اللقب بإذن الله”.

وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة التي جمعته بنادي أوراوا، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، بهدفٍ نظيف، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.