شكرا لقرائتكم طارق مصطفى يدعو المصريين لدعم المنتخب الأولمبي أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفى مدرب المنتخب الأول، على أهمية دعم ومُساندة الجميع للمنتخب الأولمبي، الذي يستعد لمواجهة غانا مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وأضاف طارق مصطفى في تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة، بأن لا أحد يتأخر في دعم المنتخب الأولمبي، مؤكدًا على أن صغار الفراعنة لهم كل الدعم من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول متمنيا التوفيق لهم في مثل هذه اللقاءات الصعبةً خاصة وأن غانا من المنتخبات القوية كرويا .

وكانت مصر فازت في مباراة الافتتاح على مالي بهدف نظيف، لتحتاج إلى الانتصار الليلة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أول ثلاث منتخبات -البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث- إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).