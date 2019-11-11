شكرا لقرائتكم فرج عامر يحرج اتحاد الكرة من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، طرح جديد عندما طالب بتطبيق نظام جديد على الاصابات التي يتعرض لها لاعبو المنتخبات القومية خلال مشاركتهم مع الفراعنة في البطولات المختلفة مثلما يحدق فى جميع دول العالم.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اتمني ان تكون هناك بوليصة تأمين على الاصابات للمنتخب القومي ومنتخب الشباب لكرة القدم طبقا لما هو معمول به في جميع دول العالم".

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وكان ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة قد تعرض لإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف، ليخرج اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.