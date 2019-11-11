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شكرا لقرائتكم فرج عامر يحرج اتحاد الكرة من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اتمني ان تكون هناك بوليصة تأمين على الاصابات للمنتخب القومي ومنتخب الشباب لكرة القدم طبقا لما هو معمول به في جميع دول العالم".
وكان ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة قد تعرض لإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف، ليخرج اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.
تغريدة فرج عامر
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