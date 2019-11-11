شكرا لقرائتكم عادل المأمور يحتفل بعيد ميلاده الـ 64... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر فى فترة السبعينات والثمانينيات، اليوم الأثنين، بعيد ميلاده الـ 64، حيث أنه من مواليد 11 نوفمبر 1955.

لعب عادل المأمور لنادي الزمالك من موسم 1975-76 حتى 1987-88 وانضم للمنتخب الوطني من 1977 إلى 1985، حيث وصل رصيد الحلرس الدولى فى بطولة الدورى إلى 194 مباراة، واهتزت شباكه بـ 88 هدف .

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح في اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين

Advertisements

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم مع نادي المياة، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استئنف تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى وتصدي لنادى الزمالك في هذه المباراة ببراعة فأشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى .

اشترك في دورة الالعاب الأوليمبية بلوس انجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 في نيجيريا