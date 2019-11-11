شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي يسعى للانفراد بصدارة المجموعة أمام غانا الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط منتخب مصر الاولمبي لتحقيق الفوز الثانى ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، على نظيره الغانى فى المباراة التى ستجمعهما الليلة على إستاد القاهرة، حيث يتصدر المنتخب الاولمبى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني والثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط .

و يطمح لاعبى المنتخب الاولمبى فى الحصول على "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

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وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ، في مواجهة افتتاح البطولة بينما تعادل الكاميرون وغانا بهدف لكل فريق .

ومن المنتظر أن يعتمد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالي الأولي بإستثناء ناصر ماهر الذى تم إستبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف و حاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدي فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ثلاثى وسط هجومى، ومصطفي محمد مهاجم صريح .