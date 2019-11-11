شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الاولمبي أمام غانا فى كأس الأمم الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر الجماهير المصرية اللقاء المنتظر بين المنتخب الاولمبى ومنتخب غانا فى الثامنة مساءا فى ثان جولات بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . يأتى التشكيل المتوقع كالتالى: محمد صبحي فى حراسة الرمي وفى خط الدفاع أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقي و عمار حمدى وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن. ونجح منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة فى تخطى العقبة الأولى فى البطولة بالفوز على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد، في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، بينما تعادل منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط .

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