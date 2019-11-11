شكرا لقرائتكم تعرف على أسباب غياب أزارو وآجاي عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان وليد أزارو غادر القاهرة من أجل الانضمام لمنتخب المغرب قبل أن يتم إستبعاده من القائمة النهائية، استعداداً لمواجهتى موريتانيا وبورندى في تصفيات كأس أمم افريقيا المقبلة الكاميرون 2021، بينما سافر النيجيري جونيور أجاي إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به .
ويقود السويسري رينيه فايلر، مران الفريق الأول بالقلعة الحمراء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام عقب معسكر الأمارات الأخير، ويغيب لاعبو الفريق الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك مع المنتخب الأولمبي بجانب الثنائي على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبا بلادهم ، ويبحث الجهاز الفني حالياً عن مباراة أو مباراتين ديتين خلال الأيام المقبلة قبل استئناف الدوري بمواجهة الجونة 25 نوفمبر الجاري.
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