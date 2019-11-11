شكرا لقرائتكم قادة الأهلي يرفضون الضغط بالعروض الخارجية في ملف التجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض قادة الأهلي الأربعة وليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي وأحمد فتحي الضغط على إدارة النادي بورقة العروض الخارجية في ملف التجديد خاصة وأن عقودهم مع الفريق الأحمر تنتهي بنهاية الموسم الجاري، والتالي يحق لهم التوقيع لأى نادي سواء داخل أو خارج مصر في الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد كباتن الأهلي الأربعة أن الأولوية لديهم هي الاستمرار داخل القلعة الحمراء، خاصة أن لكل منهم تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، وذلك بشرط أن يكون لدى الإدارة الحمراء رغبة في استمرارهم، مبدين احترامهم لقرار النادي قبل صدوره.

وتتجه النية داخل النادي الأهلي للتجديد للرباعي المذكور لمدة موسم واحد، في الوقت الذي ينتظر سيد عبد الحفيظ الحصول على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي للدخول في مفاوضات رسمية مع الرباعي بشأن التجديد.