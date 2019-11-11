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الكاف يختار تصدي محمد صبحي ضمن أفضل 3 تصديات بالجولة الأولى فى كأس امم افريقيا...

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جدة - عمرو شويل دخل تصدي الحارس المصري محمد صبحي،  في مباراة مصر ومالي فى سباق أفضل 3 تصديات شهدتها منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً، طبقاً لاختيارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

 

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التى تقام الصيف المقبل.

 

وانتصر منتخب مصر الاولمبي، مساء الجمعة، على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا، بينما تعادل منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط .

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ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الاولى.

 

 

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