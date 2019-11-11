شكرا لقرائتكم موعد مباراة مصر وغانا اليوم الاثنين 11-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار جماهير الكرة المصري اليوم الاثنين نحو ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، من أجل متابعة مباراة مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما. المنتخب الاولمبي لا خيار ألا الفوز يطمح المنتخب الأولمبي لتحقيق الفوز على غانا لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من حلم طوكيو 2020، حيث أن أي نتيجة غير الفوز ستضع الفراعنة الصغار في موقف محرج أمام الجماهير وسيزداد الضغط في المباراة التالية أمام أسود الكاميرون الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. الثنائي الأبرز Advertisements المنتخب الاولمبي سيعول المنتخب الأولمبي على الثنائي رمضان صبحي قائد الفريق مما يمتلكه من خبرات في المباريات الكبيرة سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر أو حتى في رحلة الاحتراف في الدوري الإنجليزي ، حيث يعد رمضان صبحي هو النجم الأبرز في البطولة واللاعب الوحيد في الجيل الحالي الذي خاض غمار التصفيات الأولمبية عام 2015ـ وهداف الفريق مصطفى محمد صاحب هدف الافتتاح في المباراة الأولى واللاعب الذي يعيش أفضل فتراته الفنية سواء مع الزمالك أو المنتخب الأولمبي. المنتخب الاولمبي مصالحة الجماهير يستهد المنتخب الأولمبي أن يتجاوز سقوط الكبار قبل 4 شهور عندما خرج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي على ملعبه وعلى الرغم من الدعم الجماهيري الكبير التي ملئت جوانب استاد القاهرة الذي لم يكن فيه موضع لقدم، وهو ما انعكس بشكل واضح على المدرجات خلال مباراة الافتتاح، لذلك يأمل الفراعنة الصعار في تحقيق الفوز للاستراداد الثقة والمودة المفقودة عند الجماهير لتزحف خلف المنتخب بداية من مباراة الكاميرون يوم الخميس المقبل وفي الأدوار النهائية للعودة إلى الأولمبياد بعد غياب عام 2016 في ريو دي جانيرو. المنتخب الاولمبي

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