شكرا لقرائتكم براءة الجهاز الطبي للأهلي من التسبب في تجدد إصابة محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الصدمة يعيشها محمود متولى مدافع النادي الأهلي بعد إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي يؤخر عودته للتدريبات والمباريات لمدة 5 أسابيع جديدة.

وعلم الخليج 365 أن النادي فتح تحقيق في الأزمة أثبت براءة الجهاز الطبي من التسبب في تجدد إصابة متولى، وأنهم سمحوا له بالجري حول الملعب في الموعد المُحدد ولم يتم التعجل في عودته للمشاركة في التدريبات بشكل جزئي، وأن الأمر مُرتبط باختلاف عضلة اللاعب التي لم تحتمل وتعرضت لمزق أخر.

ويبذل الجهاز الطبي بالأهلي قصارى جهده لعلاج محمود متولي بأفضل طريقة خاصة بعد عرض اشاعاته على عدد من الخبراء والمستشارين الطبيين، حيث بدأ اللاعب مرحلة علاج جديدة قبل العودة لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر.