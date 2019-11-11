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شكرا لقرائتكم مساعد وزير الرياضة يستقبل بعثات كرة السلة المتوجيين فى أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان فى استقبال البعثة مجدى أبو فريخة رئيس اتحد كرة السلة، ومحمد كردى مساعد وزير الرياضة، ووائل لطفى مدير المنتخبات، ورحاب الغنام المشرفة على منتخبات 3X3
وحقق منتخب الرجال الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12 بينتما توج منتخب السيدات بالفوز على مالى 15/18، أما منتخب الناشئين فحصد اللقب بالتغلب على مالى 13/14
وحقق المنتخب المصرى الثلاثية لأول مرة، حيث حصد ثلاثة ألقاب من أصل 4 بالبطولة، فكان من المقرر أن ينافس منتخب الناشئات تحت 18 سنة، إلا انه ودع البطولة مبكراً .
وحصدت ثريا محمد لاعبة السيدات على جائزة أفضل لاعبة ومسجلة نقاط فى البطولة ، بينما حصل يوصف رفعت على جائزة أفضل لاعب فى منافسات الناشئين ، و ميدو طه أفضل لاعب فى منافسات الرجال .
وشاركت مصر فى البطولة بقائمة ضمت كل من تضم القائمة كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على، على مستوى السيدات، وإنجى صلاح ، و حنين أحمد ، و أية حافظ، وسلمى هشام ، فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.
وفى منتخب الرجال يشارك محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم، أما الناشئين فيشارك يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد .
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