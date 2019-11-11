شكرا لقرائتكم صحف بيرو تحتفي بكاريو وتقول: يظهر في الوقت المناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت الصحف البيروفية عن سعادتها بالأداء الذي قدمه أندري كاريو لاعب الهلال في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والتي سجل خلالها هدف المباراة الوحيد، بينما تفاجأت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية من احباط مدرب الهلال بعد نتيجة مباراة الذهاب.

ليبيرو البيروفية

وامتدحت "ليبيرو" البيروفية مستويات المهاجم البيروفي، "كاريو قاد الهلال إلى فوز ثمين في انتصار فريقه على أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لتكون الأفضلية لفريقه في الإياب، ولم يحتج كاريو إلى التفكير قبل أن يقتحم منطقة الخصم ويسجل الهدف برأسه". وبينت ليبيرو أهمية كاريو في المنتخب "وعلى الرغم من عدم استدعائه من قبل غاريكا لتمثيل المنتخب البيروفي أمام كولومبيا وتشيلي، إلا أن "الثعبان" يثبت تواجده وأهميته في المباريات التي يخوضها".

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موقع فرانس 24

وكتبت "فرانس 24" الفرنسية، على صفحتها "العمالقة السعوديون عانوا جفافا قاريا منذ مطلع الألفية الحالية، كانوا قريبين في 2014 و2017 إلا أن وسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني حرما الهلال حينها من اللقب القاري".

وغطت "يو إس إيه توداي" الأميركية نهائي القارة الصفراء واصفة هدف البيروفي كاريو بالثمين واستطاعة الفريق الخروج بشباك نظيفة في ذهاب النهائي.

ديجيسبورت الرومانية

وتفاجأت "ديجي سبورت" الرومانية من إحباط مواطنها رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، من نتيجة المباراة على الرغم من خروج فريقه فائزا وبشباك نظيفة وعنونت الخبر "رازفان محبط من النتيجة.. رد فعل مفاجئ من المدرب الروماني بعد المباراة".

وعزت الصحيفة قلق رازفان إلى أنه يعود إلى مباراة الفتح المحلية، وكتبت "المدرب الروماني يخشى مصيرا مشابها لمباراة فريقه أمام الفتح في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلها". وأضافت "ديجيسبورت": يقترب رازفان لوتشيسكو من أن يواصل مسيرة احترافية مرعبة، فتألق الهلال ليلة السبت جاء بهدف كاريو إلا أن المدرب الروماني كان محبطا من النتيجة".