شكرا لقرائتكم ديبالا يكسر صمود ميلان ويعيد يوفنتوس إلى الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فقدها لمدة 24 ساعة، وذلك بعد فوزه على ضيفه ميلان بصعوبة 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر، الذي تصدر الترتيب عقب فوزه على فيرونا 2 - 1، وتوقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره العاشر مقابل التعادل في مباراتين. فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لميلان والسابعة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة.