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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بالتأمين على لاعبى المنتخب ضد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتطبيق نظام جديد على الإصابات التى يتعرض لها لاعبو المنتخبات القومية خلال مشاركتهم مع الفراعنة فى البطولات المختلفة.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "أتمنى أن تكون هناك بوليصة تأمين على الإصابات للمنتخب القومى ومنتخب الشباب لكرة القدم، طبقا لما هو معمول به فى جميع دول العالم".
كان ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة قد تعرض لإصابة الخلع في الكتف، خلال مباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف، ليخرج اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.
فرج عامر
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