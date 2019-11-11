شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة قبل الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الثانى ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، وذلك على حساب نظيره الغانى فى المباراة التى ستجمعهما الليلة باستاد القاهرة. ويتصدر منتخب مصر الاولمبى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط. Advertisements ويطمح لاعبو منتخب مصر الأولمبى فى الحصول "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائى دون انتظار مباريات الفرق الأخرى أو انتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس. وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، فى افتتاح البطولة بينما تعادل الكاميرون وغانا بهدف لكل فريق. ومن المنتظر أن يعتمد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالى الأولى بإستثناء ناصر ماهر الذى تم استبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف وحاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع، ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدى فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتى محمد صبحى فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقى وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام" ورمضان صبحى وعمار حمدى وصلاح محسن ثلاثى وسط هجومى، ومصطفى محمد مهاجم صريح.

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