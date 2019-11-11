طارق مصطفى: ندعم المنتخب الأولمبى أمام غانا.. والمباراة صعبة

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وقال طارق مصطفى، فى تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة، إنه لا أحد يتأخر فى دعم المنتخب الأولمبى؛ مؤكدًا أن منتخب الفراعنة الصغار لهم كل الدعم من قبل الجهاز الفنى للمنتخب الأول، متمنيا التوفيق لهم فى مثل هذه اللقاءات الصعبةً، خاصة أن غانا من المنتخبات القوية كرويًا.
وكانت مصر فازت في مباراة الافتتاح على مالي بهدف نظيف لتحتاج إلى الانتصار الليلة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أول ثلاث منتخبات -البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث- إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
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