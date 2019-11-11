شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: ندعم المنتخب الأولمبى أمام غانا.. والمباراة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مصطفى، مدرب المنتخب الأول، أهمية دعم ومُساندة الجميع للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة غانا مساء اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة، إنه لا أحد يتأخر فى دعم المنتخب الأولمبى؛ مؤكدًا أن منتخب الفراعنة الصغار لهم كل الدعم من قبل الجهاز الفنى للمنتخب الأول، متمنيا التوفيق لهم فى مثل هذه اللقاءات الصعبةً، خاصة أن غانا من المنتخبات القوية كرويًا.

Advertisements

وكانت مصر فازت في مباراة الافتتاح على مالي بهدف نظيف لتحتاج إلى الانتصار الليلة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أول ثلاث منتخبات -البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث- إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).