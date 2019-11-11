شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام غانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين المنتخب الأولمبى ونظيره الغانى، فى الثامنة مساء اليوم، فى ثانى جولات بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يأتى تشكيل مصر المتوقع كالتالى: محمد صبحى وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وعمار حمدى وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ورمضان صبحى ومصطفى محمد وصلاح محسن.

وفاز منتخب مصر الأولمبي مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، فى افتتاح البطولة أمم أفريقيا، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط .