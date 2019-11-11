شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى وأزارو يغيبان عن مران الأهلي بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب ثنائى الأهلي الأجنبي وليد أزارو وجونيور أجايى عن مران الفريق الأول بعد العودة من الإجازة والمقرر إقامته اليوم، على أن ينضما للتدريبات غداً الثلاثاء.

وسافر وليد أزارو للانضمام لمنتخب بلاده الأول قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية لأسود الأطلسى استعدادا لمواجهتى موريتانيا وبورندى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، فيما سافر أجاى إلى نيجيريا لتجديد حواز السفر الخاص به.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش تحت قيادة فايلر بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام عقب معسكر الإمارات الأخير، ويغيب لاعبو الفريق الدوليون مع المنتخب الأول وكذلك مع المنتخب الأولمبى بجانب الثنائى على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبا بلادهم، ويبحث الجهاز الفنى حالياً عن مباراة أو مباراتين ديتين خلال الأيام المقبلة قبل استئناف الدورى بمواجهة الجونة 25 نوفمبر الجارى.