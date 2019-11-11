شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك السابق عادل المأمور يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل نجم كرة القدم السابق عادل المأمور بعيد ميلاده الـ64، فهو حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب السابق فى فترة السبعينات والثمانينيات .

ولد عادل المأمور فى مثل هذا اليوم من عام 1955، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985.

وصل رصيد المأمور فى بطولة الدورى إلى 194 مباراة ، واهتزت شباكه بـ 88 هدف .

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بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح في اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استأنف تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه في هذه المباراة ببراعة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى .

اشترك في دورة الالعاب الأوليمبية بلوس انجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 في نيجيريا