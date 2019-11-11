سوبر كورة..قادة الأهلي يرفضون الضغط بالعروض الخارجية في ملف التجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض قادة الأهلي الأربعة وليد سليمان وحسام عاشوروشريف اكرامي وأحمد فتحي الضغط على إدارة النادي بورقة العروض الخارجية في ملف التجديد، خاصة أن عقودهم مع الفريق الأحمرتنتهي بنهاية الموسم الجاري، والتالي يحق لهم التوقيع لأى نادي سواء داخل أو خارج مصر في الميركاتو الشتوي القادم.

وينتظر ثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي عرض القلعة الحمراء لتجديد عقديهما مع النادى لمدة موسم قادم، في ظل انتهاء عقديهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري . ويحق لعاشورواكرامي التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم، إلا أن الثنائي يُفضلا الاستمرارفي الأهلي تمهيداً لختام مسيرتهما الكروية داخل القلعة الحمراء، وذلك على الرغم من تلقيهما أكثرمن عرض خليجي خلال الساعات الماضية. لمعرفة موقف إدارة الأهلي من التجديد لقادة الفريق عبر سوبركورة.. اضغط هنا

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