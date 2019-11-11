فايلر يقود مران الأهلي بعد العودة من سويسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي مران فريقه عصراليوم، وذلك بعد عودته من سويسرا عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق فورانتهاء معسكرالإمارات الأخير. ويقود فايلر تدريبات الأهلي اليوم إستعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاق مشوار الفريق بدورالمجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بلقاء النجم الساحلي التونسى المقرر له 29 نوفمبر الجارى. ويقام مران الأهلي بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين حالياً في معسكري المنتخب الاول والأوليمبي، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين بعد العودة من الإجازة.

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