شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. براءة الجهاز الطبى للأهلي من التسبب فى تجدد إصابة متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة يعيشها محمود متولى مدافع النادي الأهلي بعد إعلان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، الأمر الذى يؤخر عودته للتدريبات والمباريات لمدة 5 أسابيع جديدة.

وكان محمود متولى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى مع انطلاق الموسم الأمر الذى احتاج لـ5 أسابيع للعلاج قبل أن يعود للتأهيل الا أن اللاعب سرعان ما تجددت اصابته. وبدأ الأهلي في عمل كونسلتو طبي من خلال عرض الأشعة على أطباء مصريين وأجانب لوضع البرنامج العلاجي المناسب للاعب، قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر تجنباً لتجدد إصابته مرة ثالثة . لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. براءة الجهاز الطبى للأهلي من التسبب فى تجدد إصابة متولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.