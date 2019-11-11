شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم العراقى "أسد" الجبهة اليمنى فى منتخب 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم العراقى ظهير أيمن المصرى ومنتخب مصر تحت 23 سنة فى خطف قلوب الجماهير المصرية فى أولى لقاءات شباب الفراعنة الاولمبى أمام مالى فى ضربة بداية أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

يبدو أن كريم العراقى لاعب يمتلك العديد من الطموحات التى يرغب فى تحقيقها عبر بواية المنتخب الأوليمبى ، خاصة أنه لعب فى صفوف الفريق الأول للنادى المصرى البورسعيدى و لدبه العديد من الخبرات من خلال مشاركته مع ابناء المدينة الباسلة .

و تعول الجماهير المصرية و الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب أمال عريضة على العراقى خلال مباريات المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية فى الناحية اليمنى لما يمتلكه اللاعب من إصرار .

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب المنتخب كريم العراقى توضح ملامح الإصرار و العزيمة فى الصور التالية :



كريم العراقى فى سيلفى

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كريم العراقى على حمام السباحة



كريم العراقى بالكاجوال



كريم العراقى فى الطائرة



كريم العراقى



كريم العراقى 2