"غضب رونالدو".. صحف إيطاليا تتحدث.. ساري يفسر وكابيلو يسخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإيطالية الضوء على ردة فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بعد استبداله خلال مباراة فريقه أمام ايه سي ميلان التي جمعتهما بالدوري الإيطالي، كما تناولت تفسير ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري لأسباب التغيير.

في الدقيقة 55 أجرى ساري تغييرًا بخروج رونالدو من المباراة التي كانت تسير أحداثها نحو التعادل السلبي، ودفع بالأرجنتيني باولو ديبالا.

ظهرت على ملامح رونالدو الغضب، وتوجه مباشرة نحو غرفة خلع الملابس، وقالت بعض التقارير إن اللاعب البرتغالي غادر الاستاد قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ساري بتغيير رونالدو خلال المباراة، فقبل أيام قليلة من مواجهة ميلان وبالتحديد خلال مباراة البيانكونيري أمام لوكوموتيف الروسي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، سحب المدرب الإيطالي رونالدو من الملعب وأبدى الأخير بعض الانزعاج.

ساري يفسر

عقب فوز يوفنتوس على ميلان بهدف ديبالا، فسّر ساري سبب خروج رونالدو متحدثًا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية وقال: "يجب أن نشكر رونالدو لأنه قام بتضحية ليكون هناك في موقف صعب حتى النهاية، لقد فعل كل شيء ليلعب لكني رأيت أنه لم يكن سليما واعتقدت أنه من الأفضل أن أخرجه".

وأضاف: "طبيعي أن ينزعج أي لاعب من استبداله، خاصة إذا كان يعمل جاهدا ليكون في الملعب، في الشهر الماضي كان يشعر ببعض المشاكل القليلة في الركبة، عندما يتدرب بكثافة عالية أو يلعب فإن ذلك لا يجعله متوازن فيؤدي ذلك إلى تلف في الساق والفخذ".

وأتم: "رونالدو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي".

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كابيلو يسخر

من جانبه سخر فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد الأسبق من رونالدو قائلًا: "كريستيانو لم ينجح في مراوغة أي مدافع خلال آخر ثلاث سنوات من مسيرته الكروية".

وأكمل: "داخل الصندوق يبقى كريستيانو أفضل لاعب في العالم لكن بدنيًا لا أراه بنفس القوة التي كان عليها خلال الموسم الماضي".

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مطلع موسم 2019/2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة قُدرت بما يقرب من 100 مليون يورو.

صحف إيطاليا تتحدث

من جانبها لم تغفل الصحف الإيطالية واقعة رونالدو، وعنونت لا جازيتا ديللو سبورت قائلة: "رونالدو غاضب"، كما لم تغفل أداء ديبالا الجيد خلال المباراة ووصفته بـ"الجوهرة" بعدما حفظ ماء وجه ساري وقاد البيانكونيري في النهاية للفوز بالمباراة بعد تسجيل هدفًا في الدقيقة 77 منحت فريقه صدارة الكالتشيو برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أبرزت جهد ديبالا، وقالت إن الأرجنتيني حل بديلًا لرونالدو وقاد فريقه لقمة الجدول.

كما أبرزت الصحيفة الإيطالية ردة فعل رونالدو عقب استبداله وقالت أن اللاعب البرتغالي لم يحترم قرار مدربه وغادر الملعب قبل نهاية المباراة.