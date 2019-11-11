التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: يخوض منتخب مصر الأولمبي ثاني مبارياته بالبطولة الأفريقية تحت 23 عام، أمام نظيره الغاني اليوم الإثنين. ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما تعادل المنتخب الغاني مع نظيره الكاميروني بهدف لكل فريق. ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز من أجل العبور للدور الثاني والاقتراب خطوة نحو حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. Advertisements الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام"- محمد عبد السلام. الوسط:أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي. وسط الهجوم: رمضان صبحي - صلاح محسن. الهجوم: مصطفى محمد.

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