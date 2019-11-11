الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا تحت 23 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يستعد منتخب مصر الأولمبي لمباراته الثانية ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، حيث يُلاقي نظيره الغاني. ويستضيف استاد القاهرة الدولي في الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. Advertisements ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة تايم سبورتس التردد الأرضي، بجانب قناة بي إن سبورتس 10. وتقام في الساعة الخامسة، مباراة مالي والكاميرون بنفس المجموعة. الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط، ويليه المنتخب الغاني والكاميروني بنقطة لكل منهما، وأخيرا مالي بدون أي نقطة.

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