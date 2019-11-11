الخليج 365 يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع علي غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر - أحمد الهواري:

أكد كريستيان وكيل أعمال علي غزال، أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلس معه ومع اللاعب لبحث مسألة انضمامه لنادي الزمالك.

ويعاني الزمالك في مركز الوسط المدافع بسبب إصابة محمود عبدالعزيز بالرباط الصليبي، بجانب عدم جاهزية محمد حسن بالشكل الكامل.

وصرح وكيل علي غزال لـ"الخليج 365" "لدي سابق معرفة بأحمد مرتضى منصور منذ فترة طويلة، عندما علم بتواجدي وعلي غزال في مصر، قام بدعوتنا لجلسة ودية".

وواصل "أحمد مرتضى بحث معنا فكرة تواجد علي غزال في الزمالك، اللاعب لديه عرضان من أوروبا في يناير وهو يريد الاستمرار خارج مصر".

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وشدد "لكن الزمالك اسم كبير في مصر وأفريقيا وبالتالي سنبحث الأمر جيدا".

ومن جانبه قال أحمد مرتضى منصور لـ"يلا كورة" "لا توجد أي مفاوضات مع علي غزال في الوقت الحالي".

وأضاف "اللقاء الذي جمع بيني وبين اللاعب كان عن طريق الصدفة، وكل ما في الأمر أنني ذهبت لأحد المطاعم مع أصدقائي لتناول العشاء وفوجئت باللاعب، فجلسنا سويا".

واختتم تصريحاته قائلا "علي غزال لاعب مميز ولكن لا توجد مفاوضات معه وليس من الطبيعي الاجتماع بلاعب للتفاوض معه في وجود أصدقائي".