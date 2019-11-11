رضا عبدالعال: هذه الطريقة سر فوز المنتخب الأوليمبي بالبطولة القارية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رضا عبدالعال نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، إن المنتخب الأوليمبي المصري قادر على تحقيق الفوز عند ملاقاة ضيفه غانا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي بدأت فعالياتها يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح عبدالعال، أن على الفراعنة الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة، بجانب اللعب الجماعي بفاعلية أكثر حتى يتمكنوا من التغلب على القوى البدنية للفريق المنافس.

وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المنتخب الأوليمبي يعد من أقوى المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية ولديه الأفضلية في تحقيق اللقب، خاصة وأنه يضم نجومًا كثيرة في صفوفه أمثال رمضان صبحي، وعمار حمدي، وعبدالرحمن مجدي، وصلاح محسن، ومصطفى محمد، وقادر على تحقيق الفوز في مواجهة غانا، ولكنه يتعين على اللاعبين الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة طوال فترات اللقاء حتى يتمكنوا من إرهاق المنافس ووضعه تحت الضغط العصبي، بجانب استغلال الفرص التهديفية التي تتاح لهم وصناعة الفارق في الأوقات العصيبة.

وعن مواجهة منتخب مصر الأوليمبي وضيفه مالي في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية والذي تمكن خلالها الفراعنة من تحقيق الفوز بهدف نظيف قال عبدالعال إن المنتخب الأوليمبي تمكن من تحقيق المطلوب منه وهو الفوز، والمستوى سيتطور تدريجيًا خلال المواجهات المقبلة.