بعد هدف تريزيجيه.. مغردون: المصريون سيطروا على البريميرليج

احرز محمود حسن "تريزيجبه"، لاعب آستون فيلا، هدفًا فى شباك وولفرهامبتون، فى الوقت بدل من الضائع، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد أنتهت المباراة بتقدم وولفرهامبتون على آستون فيلا بهدفين مقابل هدف للاعب المصري"تريزيجبه"، التى تواجدفى التشكيل الأساسي لفريق آستون فيلا.
وقال مغردون، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب مجتهد ويسعي لتحسين مستواه بكل قوة حتى يشرف الوطن فى الدول الأجنبيه، لافتين إلى أن سجدة اللاعبين المصريين فى الملاعب الانجليزية شيئ يدعوا للفخر لكلالدول العربية.
وأكد أخرون، ان تريزيجيه سوف يكون له مستقبل أفضل فى الدوري الانجليزى، مشيرين إلى أن اللاعبين المصريين سيطروا على البريميرليج ، قائلين:" اول هدف للاعب محمود حسن تريزيجية في شباك ليفربول بدايه اكتر من رائعه".
يشار إلى أن تريزيجيه كان قد أحرز أول أهدافه في البريميرليج بقميص أستون فيلا في شباك ليفربول بالجولة الـ11 للمسابقة، في لقاء خسره فريقه 2-1.
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