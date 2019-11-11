صور.. رياض محرز يستعين بهاتف مشجع للتشكيك في صحة هدف محمد صلاح

التقطت عدسات الكاميرات النجم الجزائري رياض محرز، وهو يشكك في الهدف الثاني الذي سجله صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، التي انتهت بفوز الأخير 3-1 الأحد في قمة الدوري الإنجليزي، بداعي وجود مخالفة التسلل ضد النجم المصري، ولكن تقنية الفار أثبتت فيما بعد صحة الهدف.
استعان النجم الجزائري رياض محرزمهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بهاتف أحد المشجعين في المدرجات، من أجل عرض فيديو هدف محمد صلاح نجم ليفربول على زملائه والتشكيك في صحته.
استعرض محرز، الذي لم يشارك في المباراة، وجلس على مقاعد البدلاء، الهدف منزاوية أخرى لمساعد مدرب السيتي مايكل أرتيتا، بعدما قام أحد مشجعي السيتي بإعطائه هاتفه من المدرجات خلف مقاعد البدلاء.
وأثارت هذه اللقطة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعانة لاعب بهاتف مشجع للتحقق من حالات تحكيمية.
يذكر أن هذا الفوز يعزز ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن أبرز منافسيه مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، أي بفارق 9 نقاط.
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