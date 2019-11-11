رياضة | جريزمان يصدم جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يصدم جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر تقدم أنطوان جريزمان الجريء أمام المرمى ضد سيلتا فيجو لأنه فشل في التسجيل في المباراة الخامسة على التوالي.

لقد تميزت فترة اللاعب الفرنسي في برشلونة بفشله في إقامة علاقة مع ليونيل ميسي وعدم اتساقه في العثور على أحرز هدفًا واحدًا فقط في آخر ثماني مباريات له وأصبح أقل مشاركة في مباراة برشلونة ، حيث سجل 21 تمريرة فقط في 73 دقيقة ضد سيلتا.

وفي المقابل ، سجل عثمان ديمبيلي 43 تمريرة في 20 دقيقة على أرض الملعب. في الشوط الأول ، كان جريزمان قد حصل على ثماني تمريرات فقط - أقل من أنسو فاتي ، الذي أقلع في نهاية الشوط الأول.

في هذا الوقت من الموسم الماضي ، أنهى جريزمان 595 تمريرة لأتلتيكو مدريد. هذا العام ، أحرز 529 لاعبًا فقط لصالح برشلونة.

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لقد سجل أيضًا أهدافًا أكثر هذه المرة في آخر موسم (ستة) مما سجله حتى الآن هذا الموسم (أربعة).

كانت هناك فرصة له للوصول إلى سجل النتائج يوم السبت ، لكنه أهدر ، فأطلق النار مباشرة على روبن بلانكو بعد أن وجده ميسي في منطقة الجزاء.

لعب جريزمان 1210 دقيقة في 15 مباراة مع برشلونة حتى الآن هذا الموسم.أربعة أهداف جاءت ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية ، وفياريال في الجولة السادسة وإيبار في الجولة التاسعة.

إنه ما زال لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، و يأمل برشلونة أن يعيد توقيع نجمه في الصيف اكتشاف لمسة سجله بعد الاستراحة الدولية لمبارياته المقبلة ضد أمثال بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وإنتر وريال مدريد.