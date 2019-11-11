رياضة | أهم 5 مفاتيح لظهور ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم 5 مفاتيح لظهور ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد أفضل عرض له خلال هذا الموسم أمام إيبار ، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى خمسة عوامل رئيسية أدت إلى عودة المرينجي.

وأبرزت صحيفة "الماركا" الإسيانية أهم عوامل تألق ريال مدريد:

1- ريال مدريد في أحسن حالاته منذ الهزيمة في ريال مايوركا ، اضطر ريال مدريد للتفكير في أدائه وكان ذلك واضحًا في الفرق في الكثافة في إيبوروا ، حيث تمت مكافأة معدلات عمل اللاعبين المتزايدة بالأهداف.

2- سياسة زين الدين زيدان: التخطيطات تحت قيادة اللاعب الفرنسي جيدة التخطيط ، على الرغم من الأسئلة التي أثيرت عندما استراح رودريجو يذهب بعد أيام فقط من تسجيل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً ثلاثية ثلاثية ضد غلطة سراي. بدلاً من ذلك ، ذهب زيدان إلى لوكاس فازكويز ، الذي لم يبدأ أي لعبة منذ أكثر من شهر. وكانت النتيجة أن زيدان حصل على أفضل ما في لوكاس ومنح دقائق أيضًا إلى فينيسيوس جونيور حيث واصل عرض كيفية إدارة غرفة ملابسه.

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3. الخطر أصبح الآن خطرًا ومثيرًا ومهددًا ؛ يبدو إيدن هازارد أخيرًا أنه اللاعب الذي كان في نادي تشيلسي. إنه يتواصل بشكل جيد مع زملائه في الفريق ويبدو أنه كان يمثل تهديدًا في كل مرة كان يلعب فيها على الكرة في إيبوروا ، بصلبان رابونا ، والتغيرات في السرعة والتسبب في جميع أنواع التهديد.

4- لعب كورتوا ، 533 دقيقة ، دون التنازل عن بعض الأرقام القياسية لكورتوا ، متجاوزة الرقم نافاس الذي تم تعيينه مرة واحدة بدا البلجيكي أكثر صلابة من أي وقت مضى ضد إيبار.

5- قد لا يكون لدى متمردي لوكا مودريتشزيدان العديد من خيارات خط الوسط ولكن فيدي فالفيردي قد حل محل مودريتش وضد إيبار وكان لديه نقطة لإثبات استراحته لكون توني كروس.

يعرض زيدان كل جودته للسيطرة على اللعب ضد إيبار ، ولديه مجموعة من الخيارات عالية الجودة المتاحة له.