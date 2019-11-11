رياضة | موعد إقامة مؤجلات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إقامة مؤجلات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غداً الثلاثاء الساعة الثالثة إلا ربع مباراتات مؤجلتنا من الأسبوع الثاني للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الشمس المتنشى بالانتصارات فريق الأميرية في قمة كروية على ملعب نادى الشمس بمصر الجديدة.

وتأتي أهمية اللقاء أن الشمس متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة بقيادة طه شحاته يسعى للفوز حتى ينفرد بصدارة المجموعة ويحتل الشمس القمة بفارق الأهداف عن فريق شباب بطا.

وخاض فريق الشمس 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل وحيد سجل 6 أهداف وتلقى شباكه هدف.

بينما فريق شباب الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 6 نقاط يسعى للفوز للهروب مبكرا من شبح الهبوط.

ولعب فريق شباب الأميرية 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل 6 أهداف وتلقى شباكه أيضا 6 أهداف.

وشهدت الجولة الخامسة فوز فريق الشمس على فريق ألماظة بهدف عمر فكرى، بينما تلقى فريق الأميرية هزيمة في الوقت الضائع من شباب بطا بهدف أحمد عظمه من ضربة جزاء.

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وفي المباراة الثانية يلتقي فريق ألماظة صاحب المركز السادس بقيادة أحمد علي وأحمد جابر مع فريق الغابة صاحب المركز السابع بقيادة عبد الحميد ميدو، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وخاض فريق ألماظة مباريات حقق الفوز في مباراتان وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في أخرى،و سجل هدفين وتلقى شباكه هدف.

ولعب فريق الغابة 5 مباريات حقق الفوز في مبارتان وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل 5 أهداف وتلقى شباكه 5 أهداف أيضاً.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفريقان، حيث تلقى ألماظة الهزيمة بهدف نظيف من الشمس، وهزيمة الغابة من طوخ بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- الشمس 13 نقطة

2- شباب بطا 13 نقطة

3- السكة 12 هدف

4- الشرطة 12 هدف

5- مصر للتأمين 7 هدف

6- ألماظة 7 نقاط

7- الغابة 7 نقاط

8- بنها 7 نقاط

9- طوخ 7 نقاط

10- بهتيم 7 نقاط

11- الأميرية 6 نقاط

12- العبور 6 نقاط

13- البلاستيك 4 نقاط

14- المرج 4 نقاط

15- سراى القبة بدون نقاط