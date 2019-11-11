رياضة | الجهاز الطبي لنادي الشرقية يكشف حجم إصابة غنوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الطبي لنادي الشرقية يكشف حجم إصابة غنوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة الدكتور محمد أشرف، عن حجم الإصابة التي تعرض لها جناح الفريق أحمد عبدالغني "غنوة".

حيث أكد الدكتور محمد أشرف، أن الأشعة التي أجراها أحمد عبد الغني "غنوة" لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في عضلة السمانة من الدرجة الأولى.

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وأضاف طبيب الفريق، أن إصابة "غنوة" ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، مشيرًا أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمباراة أبو كبير، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

وأوضح الدكتور محمد أشرف، أنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي للاعب ، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة السبت المقبل مع سرس الليان.

وكان أحمد عبدالغني "غنوة" اشتكى من آلام في عضلة السمانة في اللحظات الأخيرة من مباراة الشرقية مع مضيفه ميت خاقان، والتي أقيمت عصر أمس السبت.