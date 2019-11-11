شكرا لقرائتكم زى النهاردة .. رحيل محمد حازم نجم الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شباك الترسانة تشهد أول أهداف "حازم" الإسماعيلى
و في مباراة اعتزال سيد عبد الرازق مع الترسانة، كانت كل الأضواء مسلطة على محمد حازم الناشئ الجديد ، وفاز الإسماعيلي 2-1، إذ أحرز سيد عبد الرازق هدفا بلعبة بهلوانية من ألعاب الهواء.
وقتها أإشادت جريدة الأهرام بالصاروخ التهديفي الرائع واشتهر كثيرا في الإعلام المصري وذاع صيت محمد حازم، كثيرا بعد تعليق علاء الحامولي الشهير عن معجزة الدراويش الجديدة.
وفي مباراة الهدف الملغي علي خليل يفوز الاسماعيلي بهدف الهر علي ابو جريشة من تمريرة رائعة من حازم كصانع العاب مميز عندما يتأخر خلف المهاجمين في ديسمبر 78.
و تتكررت نفس التمريرة الرائعة من محمد حازم إلى على أبو جريشة ليحرز هدف الدراويش للتعادل مع الاتحاد في يناير 79 ليلفت الانتباه إلى حازم لدرجة مبالغة بعض الصحف أنه يشكل ثنائي متفاهم مع القبطان علي أبو جريشة.
جاءت مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في فبراير 79 وفاز الأهلي بهدفين لهدف أحرزه عماد سليمان من تمريرة من حازم إلى أسامة إلى عماد، و تعادل مصطفى يونس من ضربة جزاء ثم أحرز هدف الفوز للأهلي فوزي سكوتي وتلقى بعدها لكمة قوية من أبو ليلة حارس الإسماعيلي ويطرده الحكم ليظهر حازم كقائد وقتها لإيقاف المشاجرة التي اندلعت بعد هدف الأهلي قبل النهاية بأربعة دقائق وتظهر شخصيته القيادية في تلك المباراة.
تنصيب حازم "قائدا" للإسماعيلي
اعتزل الكابتن على أبو جريشة وسافر أسامة خليل إلى فيلافيا في أمريكا، وتنطلق الرحلة الدرويشية لنجم الإسماعيلية الراحل محمد حازم، وتستمر كتيبة الدراويش بقيادة حازم ليلمع كقائد ذي شخصية قيادية مميزة.
كما كان حازم هدافا من طراز فريد إذ أحرز خلال مشواره 78 هدفا، كما حقق لقب هداف الدوري، موسم 84-85، برصيد 11 هدفا وهداف موسم 85 - 86 برصيد 11 هدفا كأول لاعب إسماعيلاوي يحصل على لقب هداف الدوري العام مرتين متتاليتين وآخر أهدافه كانت ضد نادي السويس موسم 86-87.
وتستمر الرحلة حتى مباراة الإسماعيلي مع المحلة في 11-11- 1986 وانتهت المباراة بالتعادل ويستقل حازم سيارته افي طريق العودة إلى القاهرة ومعه بالسيارة فاروق حسنين الإداري بالنادي وعلي أغا حارس المرمى و محمود جابر وعند الكيلو 47 بطريق الإسماعيلية تقاطع أو مدخل وادي الملاك تحدث الحادثة الشهيرة ليتوفى محمد حازم ومعه فاروق حسنين ويلحق بهما علي أغا بعد ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر زى النهاردة .. رحيل محمد حازم نجم الإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.