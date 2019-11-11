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مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

 

 

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مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

 

يدخل منتخب مصر المباراة وهو منتشي بالانتصار في الجولة الأولى على حساب مالي بفضل رأسية مصطفى محمد، حيث يسعى منتخب مصر في تحقيق الفوز الثاني وتأمين بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي ومن ثم التفكير في صدارة المجموعة في مواجهة منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة.

 

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مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

 

 

وضربت لعنة الإصابات صفوف الفراعنة الصغار بداية من غياب الثلاثي كريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد حمدي للإصابة قبل البطولة، ثم طاهر محمد طاهر ومحمد مرعب قبل المباراة الأولى، وأخيرا استمر سوء الحظ بإصابة ناصر ماهر بتمزق في أربطة الكتف خلال مباراة الافتتاح.

 

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مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

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ومن المتوقع أن يدفع شوقي غريب بالتشكيل التالي في مواجهة غانا:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي

 

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي

 

خط الوسط: أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن

 

خط الهجوم: مصطفى محمد

 

 

 

 

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