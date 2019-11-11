شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم أزمات حامد وعلاء وجمعة بعد العودة من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، إنهاء ملفات الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الأبيض بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى كينيا وجزر القمر المحدد لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، على الترتيب فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويُعد ملف طارق حامد لاعب وسط الزمالك أولى الملفات التى سيتم حسمها فى القلعة البيضاء حيث كشف اللاعب لمصادر مقربة منه إنه ينتظر الحصول على عروض سعودية خلال الفترة الجارية ولكنه أعطى كلمته لمرتضى منصور رئيس النادى، بالتوقيع على عقد جديد لناديه وينتظر تفعيل ذلك الاتفاق بعد العودة من المنتخب لغلق الباب أمام أية عروض قد تصل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، بعد اتفاقه مع رئيس القلعة البيضاء حول معظم بنود عقده الجديد مع الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء مدافع الأبيض، الذى أوضح إنه لن يفكر فى أى شئ خلال منافسات الموسم الجارى سوى فى المساهمة مع زملائه للمنافسة على البطولات خاصة إنه مرتضى منصور وعده بتعديل عقده وذلك بجانب تعديل أيضًا عقد عبد الله جمعة المتألق فى مركز الظهير الأيسر منذ توظيفه به وذلك بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق الأبيض.