شكرا لقرائتكم عاشور وإكرامى ينتظران تجديد عقدهما مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر ثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي عرض القلعة الحمراء لتجديد عقديهما مع النادى لمدة موسم قادم، في ظل انتهاء عقديهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري .

ويحق لعاشور و اكرامي التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم، إلا أن الثنائي يُفضلا الاستمرار في الأهلي تمهيداً لختام مسيرتهما الكروية داخل القلعة الحمراء، وذلك على الرغم من تلقيهما أكثر من عرض خليجي خلال الساعات الماضية.

وينتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الحصول على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الثنائي عاشور وإكرامي وكذلك وليد سليمان وأحمد فتحي، واللذان تنتهي عقودهما مع الأهلي أيضاً بنهاية الموسم الجاري.