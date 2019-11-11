المنتخب اليمني للشباب يتأهل لكأس آسيا 2020

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

تعادل المنتخب اليمني للشباب مع نظيره القطري في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب أكاديمية اسباير ” بالدوحة ” وبالرغم من أنه فقد صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب قطر إلا أنه حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 كأفضل ثاني منتخب.

ومع انطلاقة صافرة الحكم الياباني معلنا بداية المباراة شن منتخبنا العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى قطر وسنحت له فرصتين ذهبيتين في الدقيقة 9′ الأولى رأسية قوية ابعدها حارس المرمى القطري بأطراف أصابعه ، ثم في الدقيقة العاشرة عندما استلم أحمد ماهر كرة مرتدة من دفاع الخصم لكنه سددها بين أحضان الحارس القطري.

استمرت الهجمات ولكن دون جدوى وبدأ المنتخب القطري بإعادة ترتيب صفوفه لكن اللعب انحصر معظم فترات هذا الشوط الأول في وسط المرمى وفي الدقائق الأخيرة تحصل لاعبوا المنتخب القطري على ضربة ثابتة مباشرة على بعد

20 متر أمام المرمى ومنها تم تسجيل هدف السبق للقطريين بعد أن ارتطمت الكرة بالحائط وغيرت اتجاهها لتسكن في شباك مرمى منتخبنا لينتهي الشوط بهذا الهدف.

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وفي الشوط الثاني كان منتخبنا أفضل حيث تمكن من السيطرة على مجريات هذا الشوط حيث أحرز هدف التعادل في الدقيقة 53′ عن طريق اللاعب “أحمد ماهر” وبعد خمس دقائق فقط تحصل منتخبنا على ضربة جزاء اهدرها اللاعب “الثلايا”

حيث سددها ضعيفة على يسار الحارس القطري الذي تصدى لها بسهولة ، بعد ذلك تم تبادل الهجمات وتراجع بشكل ملحوظ أداء منتخبنا بعد اصابة اللاعب أحمد ماهر المتألق الذي خرج اضطراريا.

وفي الدقيقة 78′ أدرك المدرب “السنيني” هذا الأمر فقام بإستبدال “الثلايا” باللاعب “تامر سنان” وهنا عادت السيطرة مجددا لمنتخبنا الذي شن العديد من الهجمات لتنطلق صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة 1/1.

وبهذه النتيجة فقد تصدر المنتخب القطري المجموعة بسبع نقاط يليه منتخبنا الوطني بسبع نقاط وبفارق الأهداف ليتأهل بذلك كلا المنتخبين إلى كأس آسيا 2020 ، المنتخب القطري باعتباره متصدرا للمجموعة ومنتخبنا الوطني بإختياره كأفضل ثاني منتخب في التصفيات.