شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى وعاشور ينتظران تجديد عقودهما فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي عرض القلعة الحمراء لتجديد عقديهما مع النادى لمدة موسم قادم ، في ظل انتهاء عقديهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري .

ويحق لعاشورو إكرامي التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم، إلا أن الثنائي يُفضلا الاستمرار في الأهلي تمهيداً لختام مسيرتهما الكروية داخل القلعة الحمراء، وذلك على الرغم من تلقيهما أكثر من عرض خليجي خلال الساعات الماضية.

وينتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الحصول على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الثنائي عاشور وإكرامي وكذلك وليد سليمان وأحمد فتحي، واللذان تنتهي عقودهما مع الأهلي أيضاً بنهاية الموسم الجاري.