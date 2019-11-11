شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد 27 نوفمبر موعداً مبدئياً للسفر لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجارى، موعدًا مبدئيًا للسفر إلى الكونغو، استعدادا لخوض ضربة البداية فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام مازيمبى الكونغولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجارى.

يرغب مسئولى الزمالك فى السفر قبل المباراة بوقت كافٍ حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء والمناخ قبل المباراة، خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى ضربة البداية بدور المجموعات لتوجيه رساله لمنافسيه بأنه قادم للمنافسة على تحقيق اللقب وعبور مرحلة المجموعات متصدرًا لمجموعته، حيث حل الفارس الأبيض فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى بالإضافة إلى الفريق الكونغولى.