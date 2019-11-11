شكرا لقرائتكم خبر عن "كونسلتو" طبي لمتابعة تطورات إصابة مدافع الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الحزن و الصدمة داخل النادى الأهلى بعدما أثبتت الأشعة، التى أجراها محمود متولى مدافع الفريق تجدد إصابته فى العضلة الخلفية، الأمر الذى يحتاج لمدة علاج لن تقل عن شهر ونصف ، وبدأ الأهلي في عمل كونسلتو طبي من خلال عرض الأشعة على أطباء مصريين وأجانب لوضع البرنامج العلاجي المناسب للاعب، قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر تجنباً لتجدد إصابته مرة ثالثة .
وتعرض محمود متولى لتمزق فى العضلة الخلفية منذ شهر ونصف من الآن، ليخوض اللاعب برنامج علاجى وبدأ بالفعل فى التعافى وشارك فى بعض التدريبات على استحياء، قبل أن يشعر قبل معسكر الإمارات ببعض الآلام والتى زادت فى دبي ليجرى اللاعب أشعة أثبتت تجدد إصابته فى نفس المكان .
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