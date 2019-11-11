شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر الاوليمبي وغانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل منتخب مصر الأوليمبي ضيفا على منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي و غانا

يدخل فى تمام الثامنة مساء اليوم ، الأثنين، منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

مكان مباراة منتخب مصر الاوليمبي و منتخب غانا

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم ، منتخب مصر الاوليمبي ومنتخب غانا.

ترتيب منتخب مصر و غانا بعد الجولة الأولي

فاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط ، لذا فأن الفوز على غانا الليلة يمنح الفراعنة "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة منتخب مصر الاوليمبي و منتخب غانا على قناة تايم سبورتس الأرضي.

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قائمة منتخب مصر الاوليمبي فى امم افريقيا تحت 23 سنة

حراسة المرمى :محمد صبحي و عمر رضوان، عمر صلاح.

الدفاع: اسامه جلال، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي و محمد صادق.

خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر منسي ، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.