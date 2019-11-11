رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة ماتش مصر ضد غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة ماتش مصر ضد غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليون، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 11 - 11 - 2019، ويأتي أبرزها مصر ضد غانا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"

مالي ضد الكاميرون، حيث تقام تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

غانا ضد مصر،حيث تنطلث المباراة في تمام 800 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و10 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.