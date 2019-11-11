رياضة | مدرب ريفر بليت يقترب من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريفر بليت يقترب من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رودولفو دي أونوفريو رئيس نادي ريفر بليت الارجنتيني عن موقف مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق من الاستمرار في منصبه داخل النادي في الفترة القادمة، بعدما أعلنت بعض الأندية الأوروبية اهتمامها بالتعاقد معه بعد النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق الأرجنتيني.

وأكد رئيس نادي ريفر بليت أن جاياردو يعد واحد من أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أنه قد يرحل عن تدريب الفريق في المستقبل، خاصة وأن هناك اهتمام من بعض أندية أوروبا للتعاقد معه وفي مقدمتهم العملاق الاسباني نادي برشلونة، والذي يفكر في تعيينه مدربًا للفريق في حالة رحيل فالفيردي.

وأضاف: " جاياردو مدرب غير عادي، ويمتلك قدرات رائعة، ومنطقي ان يكون مطمعًا لأكبر أندية العالم"، مؤكدًا أنه قد يرحل لقيادة أحد الأندية الأوروبية، كما يري انه يتوفر فيه كافة الشروط التي تؤهله لقيادة منتخب الأرجنتين يومًا ما. Advertisements

ووفقًا لتقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني يضع جاياردو ضمن المدربين المرشحين لقيادة الفريق في حالة رحيل الاسباني إرنستو فالفيردي خلال الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق سواء في الدوري الاسباني أو دوري أبطال أوروبا.

ويواجه "فالفيردي" انتقادات واسعة من الجماهير الكتالونية بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، ولكنه فقد جزء كبير من ثقة مشجعي البرسا الذين يرون أنه لن يكون قادر على قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.