رياضة | ليفربول ضد مانشستر سيتي.. 3 عوامل جعلت الريدز يتفوق على جوارديولا في الانفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد مانشستر سيتي.. 3 عوامل جعلت الريدز يتفوق على جوارديولا في الانفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وسجل محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثاني في مرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية عشر أيضاً من الشوط الأول وبداية المباراة، وتعرض اللاعب المصري لإصابة طفيفة في نهاية المباراة وخرج عن أثرها وشارك بدلا منه المدافع الإنجليزي جوميز من أجل تأمين الخط الدفاعي في نهاية اللقاء.

وكانت هناك 3 عوامل جعلت فريق ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على ملعب الانفيلد، حيث اعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على الضغط من الامام على لاعبي مانشستر سيتي مما جعلهم غير قادرين على الخروج بالكرة بشكل صحيح وأيضاً تسبب ذلك في بعض الأخطاء الدفاعية للخط الخلفي.

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واستثمر أيضاً كلوب غيابات فريق مانشستر سيتي في الجبهة اليسرى ومشاركة جوارديولا لانجلينو الظهير الأيسر الشاب، وجعل محمد صلاح دائما في الامام وعدم عودته للدفاع لاستغلال تقدم اللاعب الشاب في الجانب الهجومي، وأيضا كان يميل روبرتو فيرمينيو في بعض الأحيان بجانب صلاح ليتفوقوا عدديا في تلك الجبهة.

ونجح المدرب الألماني في إيقاف خطورة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط السيتي باستخدام فابينهو كأداة في وسط الملعب لقطع الكرة بشكل متواصل منه أو الضغط عليه وجعله يلعب الكرة بشكل سريع وغير دقيق.

وبتلك النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وبفارق 8 نقاط عن الثنائي فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، بينما توقف فريق مانشستر سيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا بالإضافة إلى حصده لجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ البطولات الإنجليزية.