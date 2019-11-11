ماريا شارابوفا بين الأسود في أدغال أفريقيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت نجمة التنس الروسية مارايا شارابوفا، عدم ارتباطها باي مباريات حالية للاستمتاع بأجازة خاصة في غابات أفريقيا.

نجمة كرة المضرب الروسية نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورا وفيديوهات تظهرها إلى جانب الأسود في بوتسوانا في القارة الأفريقية.

الحسناء الروسية أكدت أنها لم تقترب سابقا إلى هذا الحد من هذه الحيوانات.

Advertisements

يشار إلى أن ماريا شارابوفا النجمة المصنفة أولى عالميا سابقا، بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما فازت بفضية أولمبياد لندن 2012.

اللاعبة كانت قد انسحبت من بطولة لينز النمساوية بشكل رسمي مؤخراً، بسبب عدم جاهزيتها الكاملة والتعافي من إصابة الكتف، لتقرر عدم للعب في الدورة، مع ختام موسمها عبر بطولة لوكسمبورج.

ماريا قالت في تصريحات لها في لينز بعد وصولها، رغم انسحابها من البطولة، عن الإصابة التي تعاني منها في الكتف: لقد عدت للمسار الصحيح الآن، أقوم بكل الأشياء الصحيحة، لكنني قد احتاج إلى مزيد من الوقت، قد ألعب الأسبوع المقبل، سأختبر الكتف عن طريق بعض التمارين.